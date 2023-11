Esta clínica visa servir os pacientes do Algarve e Baixo Alentejo, respondendo a uma necessidade específica da população nestas regiões.

15 Novembro 2023, 11h43

O grupo europeu Next Clinics, que se foca na reprodução assistida e cuidados de saúde, prepara-se para abrir a primeira clínica em Portugal e, consequentemente, oficializa a entrada no mercado português.

A clínica vai localizar-se em Faro, no Algarve, e promete “proporcionar uma vasta gama de tratamentos de fertilidade, bem como exames de diagnóstico”.

“Existem atualmente 28 centros (públicos e privados) para a realização de tratamentos de PMA, sendo que a região Sul do Tejo se encontra desfavorecida, pois neste momento há apenas um centro público em Almada, e o nosso centro no Algarve”, adianta João Alves, diretor clínico da Next Fertility Faro, em comunicado.

Esta clínica visa servir os pacientes do Algarve e Baixo Alentejo, respondendo a uma necessidade específica da população nestas zonas.

O espaço conta com embriologias, ginecologistas especializados em fertilidade e reprodução assistida, anestesistas, urologistas, psicólogos, enfermeiros e auxiliares de clínica.

Esta abertura é também um reforço do grupo na Península Ibérica. Só este ano, o grupo Next Fertility abriu quatro centros em Espanha, aumentando a sua presença para oito clínicas de reprodução. Foi também em Espanha que criou um dos maiores biobancos de gâmetas da Europa.

Atualmente, o grupo admite ter presença em oito países europeus, num total de 22 clínicas e sete laboratórios de diagnóstico, empregando mil pessoas.

Expansão na Península Ibérica

O grupo quer continuar a apoiar a reprodução assistida e para isso já estará a planear as novas aberturas do próximo ano, com foco na Península Ibérica.

“Na Next Fertility damos sempre prioridade ao nível de serviço que prestamos e à experiência do paciente acima de tudo. Crescemos muito num curto espaço de tempo, o que também implica desafios organizacionais”, adianta Adriano Carbone, CEO da Next Fertility em Espanha.

Ou seja, além de Espanha, também Portugal poderá ver a abertura de mais clínicas do grupo.

Inteligência Artificial ao auxílio

A tecnologia é importante no sector da saúde e o grupo que se dedica à reprodução assistida faz questão de o evidenciar. “Todos os laboratório estão equipados com incubadoras time-lapse, uma tecnologia que permite ver o desenvolvimento dos embriões em tempo real e transferi-los quando têm maior probabilidade de se implantarem, melhorando a taxa de sucesso”.

Além disso, as clínicas dispõem da ferramenta Chloe da startup israelita Fairtility, que lhes permite otimizar as tarefas laboratoriais com recursos a algoritmos para uma seleção adequada de embriões.

“Graças a esta ferramenta, conseguimos assegurar os nossos resultados e ganhar transparência para os pacientes, que estão agora mais conscientes do que se passa nos nossos laboratórios graças ao acesso a um monitor em tempo real que lhes permite ver o desenvolvimento dos seus embriões”, aponta este responsável.