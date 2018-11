Clube de Artes Marciais de Altura faz três campeões nacionais

O Clube de Artes Marciais de Altura, a funcionar desde 2007, voltou a brilhar no podium do Campeonato Nacional de Ju-Jitsu, onde colocou três atletas: Denis Dinga, Rui Estevão e João Claro.

Denis Dinga sagrou-se Campeão Nacional de Ne-Waza, júnior, – 100 Kg; Rui Estevão, sénior, é Campeão Nacional de Ne-Waza e 3.º em Kumite – 65 Kg; e João Claro, sénior, é Campeão Nacional de Kumite e 3.º em Ne-Waza – 77 kg.

Há cerca de um mês, Rui Estevão tinha levado o nome de Castro Marim aos primeiros lugares do Campeonato da Europa, realizado em Roma, onde obteve um honroso quarto lugar.

Quase todos os nossos atletas já conquistaram títulos regionais e nacionais, realça mestre Reinaldo Aquilino, treinador do clube sobre as vitórias conquistadas de ano para ano.

Altura é uma das quatro freguesias do concelho de Castro Marim, contando com pouco mais de dois mil habitantes. Localizada na parte litoral do concelho compreende duas zonas: uma mais setentrional, junto da Estrada Nacional 125 e outra à ilharga da praia, denominada praia da Alagoa.