CMEC: As principais conclusões do relatório preliminar que começa hoje a ser discutido

O relatório preliminar da comissão de inquérito às rendas excessivas, redigido pelo deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Costa, começa a ser discutido esta quarta-feira e será votado na sexta-feira, no Parlamento. As 197 páginas relatam as mais de 50 audições, que incluíram Manuel Pinho, Ricardo Salgado, António Mexia, entre outros especialistas em energia, antigos governantes e assessores, assim como antigos e atuais dirigentes de instituições como a Autoridade da Concorrência ou a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Entre as principais conclusões do relatório, a que o Jornal Económico teve acesso, está que os produtores de energia, particularmente a EDP terão beneficiado de rendas excessivas:

“A manutenção do equilíbrio contratual dos CAE [contratos de aquisição de energia] não foi respeitada em diversos pontos da nova legislação, tal como a ERSE indicou no seu parecer prévio ao Decreto-Lei 240/2004, que define as condições da cessação dos CAE e a criação de medidas compensatórias. No âmbito do cálculo da revisibilidade final dos CMEC [custos de manutenção de equilíbrio contratual], a ERSE contabilizou alguns desses elementos de vantagem, perfazendo um valor de 510 milhões de euros de rendas excessivas a corrigir”

“A outorga à EDP, através do DL 240/2004, da opção sobre a extensão da utilização do domínio público hídrico (DPH) permitiu a não realização de procedimentos concursais para aquela extensão e a conservação pela EDP de uma vantagem estratégica: a detenção do monopólio da produção hídrica em Portugal”

“A avaliação do valor económico a receber pelo Estado como contrapartida desta extensão, feita antes da cessação dos CAE, não obedeceu ao princípio do investidor privado numa economia de mercado ou num concurso público, o que levaria à utilização de uma única taxa de desconto para todo o investimento. A utilização de taxas diferenciadas, criticada pela ERSE em 2004 e em 2017, resultou numa perda pelo Estado de uma receita de 581 milhões de euros, comunicada à Comissão Europeia pelo secretário de Estado Artur Trindade em 2012”

“Se a extensão da utilização do DPH fosse avaliada em 2013, com as exatas metodologia e taxas diferenciadas que prevaleceram, o valor a pagar pela EDP teria sido superior em 573 milhões de euros”

“O DL 240/2004 permitiu a possibilidade de prorrogação da operação da central de Sines para além do prazo do CAE (2017) sem prever qualquer forma de compensação ao SEN. A Tejo Energia, nos termos do CAE, terá de negociar o quadro económico de uma eventual extensão da operação da central do Pego para além do prazo do contrato (2021). No cenário base usado pela ERSE, a prorrogação da central de Sines por oito anos (até 2025) vale 951 milhões de euros”

“A remuneração da REN pela detenção de terrenos do domínio público cria uma rentabilidade de ativos estatais para valorizar a empresa no contexto da sua privatização e, mais tarde, da sua natureza 100% privada. Desde 2006, as rendas pagas à REN por terrenos do domínio público somaram custos tarifários de 330 milhões de euros”

“A partir de 2011, legislou-se no sentido de refletir o custo de financiamento da EDP na taxa de juro da dívida tarifária, sem todavia salvaguardar a possibilidade de intervenção da tutela em decisões de gestão desta dívida regulada. As mais-valias geradas nas operações de titularização decididas pela EDP foram integralmente absorvidas pela empresa, gerando 198 milhões de euros de lucros entre 2008 e 2017”

“O serviço de interruptibilidade remunera unidades industriais consumidoras de eletricidade em alta e muito alta tensão pela sua disponibilidade para responder prontamente a necessidades do sistema, interrompendo o seu consumo. Desde 2010, ano em que foi incrementado, o sistema nunca foi usado e só recentemente foram implementados os testes à prontidão previstos, o que levou à eliminação de um conjunto de prestadores. Desde 2010, a remuneração do serviço de interruptibilidade custou aos consumidores 727 milhões de euros”

“Na aplicação do Memorando de Entendimento, a partir de 2011, o Governo priorizou a privatização da EDP em relação à aplicação das medidas corretivas das rendas excessivas igualmente impostas no Memorando. Até 2020, projetando a partir do executado até 2017 (contabilizada pela ERSE), essas medidas saldar-se-ão em 2048 milhões de euros positivos para o SEN (dois terços do previsto pelo Governo), dos quais 718 milhões são impacto negativo na EDP (40% do previsto)”

“Em 2013, foram identificados indícios da prática de manipulação de mercado na atuação da EDP na prestação de serviços de sistema. Esses indícios deram origem a procedimentos de auditoria que identificaram ganhos abusivos da EDP no montante 72,9 milhões de euros e a um processo que culminou na emissão, em novembro de 2018 numa nota de ilicitude que a EDP já contestou”

“Em 2013, o governo vendeu aos produtores eólicos por 200 milhões de euros um sistema de preço garantido para o período posterior à vigência das tarifas feed-in atualmente em pagamento. À lei aprovada em 2005, que previa para esse período cinco anos adicionais de remuneração à tarifa da última central licenciada, é criada uma alternativa que permite aos promotores condições de remuneração que acompanhem o mercado dentro de uma banda entre os 68€ e os 90€/MWh e por dois anos adicionais. A comparação entre o regime de 2005 e o de 2013 demonstra a grande probabilidade de futuras perdas para o SEN, que atingem centenas de milhões de euros em diversos cenários plausíveis”

“Ao longo dos trabalhos da CPIPREPE foram apurados factos sobre a atuação de Manuel Pinho e João Conceição, arguidos no âmbito da investigação judicial decorrente da “Operação Ciclone”, que se somaram à informação extraída do processo judicial em curso e remetida à CPIPREPE pela Procuradoria Geral da República. Esses novos factos apurados pela CPIPREPE foram comunicados à PGR e constam deste relatório, reforçando e em nenhum caso contrariando indícios que levaram à abertura do referido processo de investigação”.

A comissão iniciou os trabalhos a 23 de maio, abrangendo o período de análise os governos entre 2004 e 2018 – os governos liderados por Durão Barroso, Pedro Santana Lopes, José Sócrates, Pedro Passos Coelho e António Costa.

Um dos objetivos desta comissão era avaliar o resultado das decisões tomadas pelos governos desde 2004, no âmbito dos CMEC e dos Contratos de Aquisição de Energia (CAE), nos custos sobre o sistema eléctrico, assim como avaliar a execução da Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético, desde a sua criação até à atualidade.

Os CMEC, que substituíram os CAE, foram legislados em 2004 e entraram em vigor em 2007, passando os novos contratos a proporcionar rendas fixas às centrais da EDP e a garantia de que toda a produção era comprada. Resultaram da atualização das regras comuns para o mercado europeu da eletricidade, o que levou à necessidade de liberalização do sector, levando o Estado a propor à EDP que se eliminassem os CAE, propondo estes instrumentos de compensação.