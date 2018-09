CMEC são de inquestionável legitimidade, garante consultor do ex-ministro Manuel Pinho

João Conceição, que foi consultor do ex-ministro Manuel Pinho, defendeu hoje que os CMEC são uma “conta de subtrair”, CAE menos mercado, considerando inquestionável a sua legitimidade já que foram implementados “sem beneficiar os produtores ou prejudicar os consumidores”.

João Faria Conceição, que em 2017 foi constituído arguido no âmbito de um processo que investiga corrupção e participação económica em negócio no caso que investiga o processo legislativo relativo à introdução dos CMEC, está hoje à tarde a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas da energia, acompanhado pelo seu advogado uma vez que até hoje não foi ouvido no âmbito deste processo.

Para o agora administrador da REN, os CMEC [Custos para a manutenção do equilíbrio contratual] são “uma conta de subtrair” simples: “CMEC = CAE [contratos de aquisição de energia] – mercado”.