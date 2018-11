CMVM aprova prospeto do aumento de capital da Vista Alegre que começa na quinta-feira

O Conselho de Administração da CMVM aprovou o prospeto relativo à oferta pública da Vista Alegre. A operação que se dirige ao público em geral e vai para o mercado já na próxima quinta-feira.

Trata-se de uma oferta pública de venda de 4.572.275 ações já emitidas (OPV) e uma oferta pública de subscrição de 4.572.275 Novas Ações (OPSA), ambas destinadas ao público em geral. A que que se junta uma oferta particular institucional que tem por objeto 17.200.460 Novas Ações a serem subscritas no âmbito de aumento de capital; e 4.136.819 ações já emitidas a serem alienadas pelo Oferente (a Visabeira, atual acionista maioritário da VAA), dirigida a um conjunto de investidores qualificados selecionados pelo Emitente (VAA) e pelo Oferente (Visabeira), a chamada Oferta Institucional.

Adicionalmente, o Oferente poderá ainda, e por sua exclusiva iniciativa, aumentar o número de ações a alienar no âmbito da Oferta Institucional na modalidade de OPV até um máximo de 13.063.641 ações VAA, passando assim a Oferta Institucional a compreender até 34.400.920 ações a alienar, para uma dispersão máxima de até 25% do capital social da Sociedade, após o referido aumento de capital, lê-se no prospeto.

Vista Alegre decidiu fazer um aumento de capital até 17,4 milhões. A Visabeira vai fazer um aumento do capital da Vista Alegre através da emissão de 21,77 milhões de novas ações, de forma a reforçar o capital disperso em bolsa para 25%.

A Oferta encontra-se subordinada à verificação de uma procura para a totalidade das ações VAA objeto da Oferta e da Oferta Institucional, ou seja, 30.481.829 ações VAA (correspondente a 17,5% do capital social após aumento, sem incluir a possibilidade de aumento por decisão do Oferente), incluindo todas as componentes da Oferta.

“Caso alguma destas condições não se verifique, tanto a Oferta Pública como a Oferta Institucional, nas suas componentes, quer de aumento de capital e oferta de subscrição de Novas Ações quer de oferta de venda das ações por parte do Oferente, ficarão sem efeito”, refere o documento da CMVM.

Foi definido um intervalo de preços para a OPV e OPSA, o qual será apurado no final da oferta (na data de apuramento de resultados, em momento anterior), tendo em conta o processo de bookbuilding na oferta institucional.

Em cima da mesa está a “subscrição de até 21.772.735 de ações ordinárias, com o valor nominal de 0,80 euros cada, que representarão até 12,5% do capital social da VAA, num montante global máximo de aumento de 17.418.188,00 euros”, explicava o grupo.

A 8 de outubro quando anunciou a operação a Visabeira explicara que beneficiará deste reforço de dispersão, com o alargamento da sua base acionista e, consequentemente, de uma maior liquidez das ações da Vista Alegre, “reforçando a sua atratividade perante potenciais investidores”.