CMVM, BdP e APFIPP apresentam medidas de simplificação de registo de sociedades gestoras

O Conselho de Ministros aprovou em 2017 a criação de uma estrutura de missão temporária, sob dependência do primeiro-ministro, com o objetivo de atrair para Portugal investimentos que pretendam permanecer na União Europeia após a saída do Reino Unido. A Portugal IN é essa Estrutura de Missão governamental que tem como desígnio promover a atração de investimento que pretenda permanecer na União Europeia na sequência do Brexit.

Uma das apostas da Portugal IN é afirmar Portugal como um destino apelativo para Instituições Financeiras de Gestão de Ativos. Ora, esse trabalho tem sido desenvolvido no âmbito de um grupo, que reúne o Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP).

“Criou-se um pacote de medidas de simplificação para os processos de registo de sociedades gestoras, tais como eliminação de passos administrativos, aceitação de documentos em inglês, instituição de um single contact point para tramitação do processo e implementação de um manual de boas vindas às sociedades gestoras estrangeiras que querem registar-se em Portugal”, diz a CMVM em comunicado.