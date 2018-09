CMVM e APB vão andar de norte a sul a esclarecer clientes bancários sobre princípios de investimento

Ler mais

A CMVM, em parceria com a Associação Portuguesa de Bancos (APB), vai realizar sessões de esclarecimento em agências bancárias de norte a sul do país sobre princípios de investimento para decisões informadas e novas soluções digitais.

A associação de bancos anunciou em comunicado a iniciativa “Open Day na Banca – Venha conversar com a CMVM” que se realizará no dia 2 de outubro, entre as 14h e as 15h30, em 12 agências espalhadas pelo país.

Estas sessões, dirigidas aos clientes da rede bancária e a investidores não profissionais, acontecerão em agências dos bancos BPI, CGD, Millennium BCP, Montepio, Novo Banco e Santander Totta, em localidades dos distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal e Viseu.

Esta iniciativa conjunta e insere-se nas atividades das Semana Mundial do Investidor 2018, que decorre entre os dias 1 e 11 do próximo mês, e que este ano tem como tema central a FinTech, diz o comunicado.

A Semana Mundial do Investidor (World Investor Week) é uma iniciativa global promovida pela IOSCO, com o objetivo de sensibilizar e alertar para a importância da educação financeira e da proteção dos investidores.