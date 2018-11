É uma verdadeira corrida contra o tempo para que a emissão de 30 milhões de euros de obrigações pelo Sporting chegue a tempo do reembolso da dívida que vence a 26 de novembro. O Jornal Económico sabe que o prospeto deverá ser aprovado pela CMVM na próxima semana, de forma a permitir que a oferta pública de subscrição esteja concluída a tempo do reembolso aos investidores que detêm as obrigações que vencem no fim deste mês.

Confirma-se assim a notícia de que o Sporting já entregou prospeto à CMVM, e que foi avançada pelo jornal online “Eco”. Depois de aprovado o prospeto inicia-se o período de susbcrição da oferta. Subscrição essa que será feita ao público nos balcões do Montepio, entidade escolhida para montar a emissão.

