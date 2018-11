CMVM vai lançar consulta pública sobre integração da sustentabilidade no mercado

A presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) revelou esta sexta-feira que a entidade supervisora irá lançar “muito em breve” uma consulta pública sobre sustentabilidade.

“A CMVM lançará muito em breve uma consulta pública sobre este tema, alargada a todos os interessados, convidando desde já todos os presentes a participar”, disse Gabriela Figueiredo Dias, na conferência “Sustainable finance: the road ahead”, que decorre esta sexta-feira em Lisboa.

A presidente do regulador dos mercados explicou a consulta tem o objetivo de “extrair conhecimento sobre aquilo que já temos em matéria de finanças sustentáveis, os riscos associados, as oportunidades que podemos ajudar a criar”, assim como “as expetativas dos cidadãos e das instituições e sobretudo, sobre aquilo que a comunidade espera, e não espera, da CMVM enquanto regulador dos mercados”.

Gabriela Figueiredo Dias sublinhou a necessidade de incorporar a sustentabilidade nos modelos de gestão: “Perante a evidência de que a sustentabilidade e as preocupações a ela associadas afetam a economia, o alheamento dos responsáveis pelas políticas e dos reguladores não é uma opção”, defendeu.

Explicou ainda o empenho dos reguladores e supervisores na construção do direito europeu nesta matéria, com o intuito de eliminar o risco de branqueamento de práticas negativas por via das finanças sustentáveis e “assegurar que a informação que chega ao mercado nesta matéria é rigorosa e credível”.

“A disponibilização de novos instrumentos de investimento de impacto, por exemplo sob a forma de fundos de investimento social, pressupõe, para assegurar credibilidade e utilidade, a sua regulação e supervisão de qualidade”, exemplificou, acrescentando que a pressão dos clientes sobre os investidores institucionais para escolhas sustentáveis nos seus investimentos “impõe uma monitorização cuidadosa dessas escolhas à luz das políticas de investimento anunciadas e de critérios prudenciais”.

“Dependendo dos modelos e setores de negócio, os impactos ambientais e sociais na atividade de algumas empresas cotadas podem gerar deveres de divulgação de informação privilegiada ao mercado e supervisão associada”, acrescentou Gabriela Figueiredo Dias.

Ativos que incluem princípios de sustentabilidade rondam os 100 biliões de euros

A presidente da CMVM considerou que a tendência de integração da sustentabilidade já foi assimilada pelos principais investidores institucionais, exemplificando com dados do mercado. “O volume de emissões de obrigações verdes atingiu cerca de 140 mil milhões de euros em 2017, aumentando 14 vezes desde 2013. Os desinvestimentos em ativos intensivos em carbono ascenderam a 5 biliões de euros por ano”, disse. “E estima-se que os ativos sob gestão que incluem algum tipo de princípio de preocupação ambiental, social ou de governação, estará já próximo dos 100 biliões de euros”, acrescentou.

A presidente da CMVM assinalou a possível crise do modelo tradicional que contempla somente o retorno financeiro e defendeu que investimentos de longo prazo podem ser mais desejáveis, ao considerar o o valor social que geram: “Os mercados nem sempre geram o melhor preço, em particular se adotarem como horizontes de decisão períodos que ainda não consideram os efeitos positivos da sustentabilidade”, disse, acrescentando que a avaliação da eficiência “pode ser enganadora, se forem excluídos ou mal medidos os fatores que devem ser ponderados quando pensamos na sociedade como um todo”.