“Cobardes” e “desprezíveis”: a reação enérgica de Trump às ameaças de bomba

O presidente norte-americano, Donald Trump, já reagiu às ameaças de bomba nos Estados Unidos desta terça-feira, partilhando a condenação do vice-presidente Mike Pence, através da rede social Twitter, antes de falar ao país às 19 horas (de Lisboa).

“Concordo na totalidade”, escreveu Donald Trump, num post onde partilhou a mensagem de Mike Pence.

We condemn the attempted attacks against fmr Pres Obama, the Clintons, @CNN & others. These cowardly actions are despicable & have no place in this Country. Grateful for swift response of @SecretService, @FBI & local law enforcement. Those responsible will be brought to justice.

