Coca-Cola equaciona lançar bebidas à base de canábis

A Coca-Cola está em conversações com a empresa produtora de canábis, a Aurora Cannabis, do Canadá, para desenvolver bebidas à base daquela planta, segundo um comunicado da gigante norte-americana, a que a CNBC teve acesso. As duas empresas poderão desenvolver bebidas focadas na saúde capazes de aliviar dores inflamatórias ou até mesmo câimbras.

De acordo com um comunicado citado pela CNBC, a Coca-Cola revela estar a observar de perto o crescimento do canabidiol, um constituinte da canábis, enquanto um ingrediente em bebidas para a melhoria do bem-estar. No entanto, ainda não há qualquer decisão final e vinculativa, explicou a gigante das bebidas.

Por seu turno, a Aurora Cannabis manifestou interesse em entrar na indústria das bebidas sem ter, no entanto, discutido qualquer aspeto especifico neste negócio. Após o comunicado da Coca-Cola, as ações da empresa canadiana dispararam mais de 17%.