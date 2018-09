Coca-Cola mantém-se pelo terceiro ano consecutivo no Índice de Sustentabilidade Dow Jones

Ler mais

A Coca-Cola European Partners (CCEP) faz parte pelo terceiro ano consecutivo do Índice de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI), diz a empresa em comunicado.

A Coca-Cola integra o Índice Dow Jones a nível europeu e mundial, com pontuação máxima (100 pontos) nos setores de Política, Gestão e Controlo do Meio Ambiente; Saúde e Nutrição; e Embalagem e Riscos relacionados com a água.

O Índice de Sustentabilidade Dow Jones é um instrumento mundial que avalia o desempenho das empresas orientadas para a sustentabilidade e responsabilidade social. Baseia-se na análise de fatores económicos, sociais e ambientais. No total, avalia mais de 3.500 empresas.

Já em 2017, a Coca-Cola European Partners alcançou a posição 48 entre as 100 empresas mais sustentáveis do mundo, segundo o ranking da revista Corporate Knights, resultado anunciado no Fórum Económico Mundial de Davos.

“Estamos muito orgulhosos de fazer parte do Índice de Sustentabilidade Dow Jones outra vez este ano. Na nossa estratégia de sustentabilidade, designada ‘Avançamos’, temos marcado objetivos muito claros para a nossa empresa e já estamos a evoluir ao abordar alguns dos principais desafios que a sociedade enfrenta”, comenta Damien Gammell, CEO da CCEP. “Mas ainda há muitos marcos a alcançar e estamos motivados com a atual fase da Coca-Cola em direção à sustentabilidade”, acrescenta o gestor.