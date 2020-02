Covid-19. Governo italiano cancela celebrações do carnaval de Veneza

As autoridades italianas cancelaram as famosas celebrações de carnaval de Veneza como uma tentativa de impedir a propagação do coronavírus, já que o número de pessoas infectadas no país aumentou para pelo menos 133.

O governador regional de Veneto, Luca Zaia, anunciou que a paralisação começará a partir desta noite, avança o italiano La Repubblica. O carnaval, que atrai dezenas de milhares de visitantes para a cidade, teria aduração até terça-feira, dia 1 de março.

“A partir de hoje [domingo], o Carnaval de Veneza e todos os eventos desportivos serão suspensos até ao dia 1 de Março”, afirmou, citado pelo diário italiano.

Até agora, as autoridades italianas confirmaram duas mortes devido ao surto do vírus e anunciaram três pessoas, com mais de 80 anos, que se encontram em estado crítico na capital do carnaval italiano.

Segundo os últimos dados das autoridades de saúde, existem em Itália 16 pessoas infectadas pelo coronavírus Covid-19 e outras 250 estão em observação. A maioria são enfermeiros, médicos e outras pessoas que estiveram em contacto com os infectados. Esta sexta-feira, vários espaços públicos foram encerrados em pelo menos 10 cidades.

Como medida de precaução, o Ministério da Saúde italiano decretou o encerramento de bares, escolas e outros locais públicos em pelo menos nove cidades da região da Lombardia e uma no Veneto.

A pequena cidade de Codogno, no Norte de Itália, onde foram confirmados seis casos de infecção pelo coronavírus, decidiu nesta sexta-feira encerrar todos os locais públicos, públicos e privados, incluindo escolas, serviços e supermercados. O presidente da câmara desta cidade de 35 mil habitantes, Francesco Passerini, explicou que a decisão foi tomada porque a confirmação dos casos “criou uma situação de alarme” na zona. A todos foi pedido que fiquem em casa.

O autarca ordenou o encerramento imediato, durante um período que pode ir até cinco dias, de vários locais públicos: escolas, serviços municipais, supermercados, bares, discotecas e pavilhões desportivos.