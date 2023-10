Cofundadores da Web Summit querem que Paddy Cosgrave venda participação

David Kelly e Daire Hickey, que detêm o resto do capital da empresa, consideram que se Paddy Cosgrave se mantiver como acionista pode colocar em risco o futuro do negócio, avança a “Bloomberg”.

28 Outubro 2023, 09h42

David Kelly e Daire Hickey, cofundadores da Web Summit, querem que Paddy Cosgrave venda as participações que detém na empresa, no seguimento das declarações do ex-CEO sobre o conflito entre Israel e o Hamas.

Os dois cofundadores enviaram uma carta à administração da Web Summit, onde defenderam que, se Paddy Cosgrave se mantiver como acionista da empresa, pode colocar em risco o futuro do negócio, escreve a “Bloomberg”, citando fontes conhecedoras do processo.

De acordo com a agência financeira, os dois acionistas, que detém o resto do capital, colocaram em cima da mesa várias opções, incluindo a venda da participação detida por Paddy Cosgrave.