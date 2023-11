CoLAB e Centros de Inovação Nacionais faturaram em conjunto 111 milhões em 2022

O relatório anual dos CoLAB revelou “que estas estruturas não só superaram, no final de 2021, o objetivo ao nível de contratações de emprego altamente qualificado (639 quadros, dos quais 32% doutorados), muitos dos quais no interior do país, como também angariaram 416 clientes em 2022, mais 80% que no ano anterior”.

16 Novembro 2023, 17h39