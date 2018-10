Collab anuncia recorde de novos parceiros e clientes em 2018

Ler mais

A Collab, fornecedora europeia de soluções de contact center, alcançou no primeiro semestre de 2018 um número recorde de parceiros e clientes que entraram em operação com as suas tecnologias. Durante os primeiros seis meses do ano, anunciou a empresa, em comunicado, a sua rede de parceiros aumentou 35%, uma taxa que acelerou no segundo trimestre com um aumento de 45%.

Fundada em 2003, em Lisboa, a Collab é uma empresa de software que trabalha no desenvolvimento de contact centers multimédia baseados em arquitetura por IP. É detida maioritariamente pela Novabase e atua em setores como as Telecomunicações, Banca, Saúde e Governo.

Sobre os resultados obtidos, Pedro Rodrigues, administrador executivo da Collab, assegura que a Collab “nunca tinha implantado sistemas ativos num número tão elevado de clientes em apenas um trimestre”, razão pela qual considera que refletem “o incrível esforço das nossas equipas, não só em Lisboa, mas um pouco por todo o mundo”.

Entre os novos clientes, revela ainda o responsável, está um dos maiores fornecedores de telecomunicações da Europa, que entrou em operação com o nosso sistema num grande país da Europa Central no último trimestre. “Sabemos que será difícil acelerar o ritmo de aquisição de clientes e, ao mesmo tempo, garantir a máxima satisfação, mas tenho 100% de confiança de que a motivação e o compromisso das nossas equipas e parceiros possibilitarão atingir essa meta”, conclui.

Para prestar suporte aos novos clientes, a Collab utiliza um mix híbrido de nuvens públicas e privadas, com base no seu próprio serviço, o Nubitalk, e diferentes serviços de cloud fornecidos por parceiros internacionais. A maioria dos novos clientes está localizada na América Latina, Europa e Ásia.

A Collab está a crescer exponencialmente devido ao aumento da procura pelas suas soluções em cloud contact center e cloud IP PBX. As empresas procuram a atualização dos seus sistemas de comunicação corporativa, implantar centros de contato multicanal e utilizar novas tecnologias – como chatbots e bots vocais. De acordo com a Collab, há também um aumento na procura de projetos de Gamification e frontends integrados ao CRM, sendo que a transformação digital é um dos principais impulsionadores dessa procura, ainda que os clientes estejam igualmente interessados em reduzir as despesas operacionais enquanto aumentam a sua vantagem competitiva.