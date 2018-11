Colóquio das Mobilidades discute África do Sul

O Centro de Estudos de História do Atlântico (CEHA), promove entre os dias 14 e 15 de novembro, o Colóquio das Mobilidades, que tem como tema ‘As Mobilidades no Espaço e no Tempo’.

O evento vai ser centrado na África do Sul e vai abordar o percurso migratório, em diferentes fases, que vão desde a intenção de partir, os preparativos dessa partida, a viagem, a inserção e fixação no país de acolhimento, e o regresso.

O objectivo do Colóquio das Mobilidades, promovido pelo Centro de Estudos de História do Atlântico, passa por debater e trocar experiências sobre o tema da mobilidade e do percurso migratório.