Com forte desempenho, Galp aumenta meta do lucro operacional para 2.300 milhões este ano

A Galp Energia anunciou esta segunda-feira que os disparos de 54% no lucro líquido ajustado e de 32% no EBITDA nos primeiros nove meses do ano permitem à petrolífera rever em alta a estimativa para o lucro operacional para o conjunto de 2018.

“Considerando o desempenho durante os primeiros nove meses do ano, é esperado que o EBITDA do ano de 2018 atinja cerca de 2,3 mil milhões de euros e que o investimento se situe em cerca de mil milhões”, explicou, em comunicado divulgado no site da CMVM.

A meta anterior em relação ao EBITDA tinha sido anunciada no Capital Markets Day em fevereiro, quando empresa afirmou que esperava que esse indicador atingisse entre 1.800 milhões e 1.900 milhões de euros este ano.

Esta segunda-feira, a Galp anunciou que o resultado líquido ajustado disparou para 598 milhões de euros, enquanto o EBITDA cresceu % para 1.725 milhões entre janeiro e setembro, impulsionado pelo aumento da produção e do preço de venda do petróleo.

Em relação ao investimento, o guidance fornecido em fevereiro apontava para um valor anual de entre mil e 1.100 milhões de euros, portanto segundo a informação dada pela empresa esta segunda-feira, deverá ficar no limite menor do intervalo. Nos nove meses de 2018, a Galp investiu 597 milhões de euros, ligeiramente acima dos 589 milhões do período homólogo.