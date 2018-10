Com Merkel fora, quem está na corrida para a presidência do CDU?

A chanceler alemã, Angela Merkel não se vai recandidatar à presidência da União Democrata Cristã (CDU),depois de quase duas décadas como dirigente do partido. A notícia caiu esta manhã, 29 de outubro, após Merkel ter anunciado a decisão diante da direção do partido

Após 18 anos enquanto chefe do partido, esta jogada inesperada da atual dirigente dá inicio à corrida para a eleição do lider do CDU, que está prevista para ocorrer em dezembro.

A agência ”Bloomberg” recolheu uma lista de possíveis candidatos para o cargo, dando destaque ao Ministro da Saúde, Jens Spahn que criticou publicamente a política de Merkel de apoio aos refugiados. Dentro do partido, Spahn é apoiado por alguns membros conservadores.

Ralph Brinkhaus, é membro integrante do mesmo partido e rosto da ultima derrota de Angela Merkel. Brinkhaus, foi eleito como líder parlamentar e revelou que se candidatou a líder do grupo da CDU/CSU “para lhe dar um novo impulso” e não é nada “contra a chanceler”.

Outra candidatura possível é a da atual secretária-geral da CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, vista por muitos analistas como a sucessora designada por Angela Merkel.

Apesar da renuncia do cargo de liderança do partido, a chanceler Angela Merkel permanecerá no cargo de primeira-ministra da Alemanha até ao final do mandato, 2021.