O número, que como o antigo líder da oposição recorda representa quase 6% da população portuguesa, coloca enormes reservas a Rui Rio, sendo que este economista deixa quatro questões: “Com que critério? Com que objetivo? Com que necessidade? Com que capacidade de os acolher decentemente?”.

29 Outubro 2023, 19h30

O ex-presidente do PSD, Rui Rio, questionou este domingo a pretensão por parte da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), que vai substituir o SEF, no sentido de legalizar 600 mil imigrantes até março.

Pretende-se legalizar mais 600.000 imigrantes até março, quase mais 6% da população portuguesa.

Com que critério?

Com que objetivo?

Com que necessidade?

Com que capacidade de os acolher decentemente? https://t.co/7wgQJqEtTX — Rui Rio (@RuiRioPT) October 29, 2023

Este objetivo foi avançado este domingo pelo jornal “Público”, com a indicação que existe o objetivo por parte da AIMA no sentido de legalizar 600 mil imigrantes até ao final de março. “Vamos lançar uma megaoperação de recuperação de pendências até ao fim de Março, o objectivo é limpar as pendências” de pedidos de residência de migrantes, realçou a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendonça Mendes, em declarações ao diário.

No primeiro trimestre de 2024, o executivo irá lançar “uma operação em conjunto com os municípios, com aqueles que são os gabinetes de apoio aos imigrantes que hoje existem e que passam a integrar a AIMA”, que permitam uma “maneira mais célere de podermos regular as pessoas que, tendo já entregue os seus papéis, precisam também deles para estarem regulares no território”, disse a ministra em entrevista à Lusa.

Com um orçamento de 81 milhões de euros, a nova agência conta com 740 funcionários e prevê 190 novas contratações.