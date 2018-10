Combustíveis aumentam até 3 cêntimos na próxima semana

Na próxima semana, os preços dos combustíveis vão subir, com a gasolina a aumentar 2 cêntimos e o gasóleo 3 cêntimos, segundo adiantou esta sexta-feira ao Jornal Económico fonte do setor energético. O preço dos combustíveis atinge, assim, máximos de 2013, com o gasóleo acima dos 1,42 euros por litro e a gasolina a valer mais de 1,60 euros por litro.

O facto de os combustíveis ficarem mais caros já na segunda-feira tem que ver com o preço do barril de petróleo ter atingido os 85 dólares esta semana, batendo máximos de 2014. O ‘brent’ está a valer esta manhã cerca de 84 dólares.

Na terça-feira, o barril de petróleo Brent para entrega em dezembro ultrapassou os 85 dólares, um máximo que não era alcançado desde 2014, devido aos persistentes temores dos investidores quanto à escassez de oferta global. Segundo analistas, na origem da escalada no preço do petróleo estão as sanções dos Estados Unidos às exportações iranianas que levaram à redução da produção global, causando um desequilíbrio entre a oferta e a procura.

O mercado teme uma queda no fornecimento de petróleo bruto quando as sanções dos Estados Unidos contra o Irão entrarem em vigor, a 4 de novembro. A recusa da Organização dos Países Exportadores de Petróleo em aumentar imediatamente a sua produção para compensar a queda na oferta impulsionou os preços na semana passada quando o preço do barril do Brent ultrapassou a barreira dos 80 dólares. Com Lusa