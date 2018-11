Combustíveis descem na próxima semana. Gasóleo regista maior descida em mais de dois anos

Na próxima semana a gasolina e o gasóleo vão custar menos 3,5 cêntimos por litro, refletindo as cotações médias dos combustíveis nos mercados internacionais, de acordo com fontes do setor contactadas esta sexta-feira, 23 de novembro pelo Jornal Económico.

Em relação ao gasóleo esta descida de 3,5 cêntimos representa a maior desde abril de 2016, nas marcas brancas.

Nas marcas brancas a gasolina vai descer também 3,5 cêntimos, enquanto o gasóleo vai custar menos 2,5 cêntimos por litro.

Saiba onde estão os postos com os combustíveis mais baratos:

Gasolina

Jumbo Condeixa (1,398 euros)

Jumbo Santa Clara (1,398 euros)

Jumbo Coimbra (1,399 euros)

Jumbo Eiras (1,399 euros)

Pingo Doce Castelo Branco – Cruz de Montalvão (1,408 euros)

Gasóleo

Pingo Doce Castelo Branco – Cruz de Montalvão (1,256 euros)

Jumbo Castelo Branco (1,264 euros)

Pingo Doce Castelo Branco – Cruz de Montalvão (1,264 euros)

Intermarché Vila Real de Santo António (1,289 euros)

REDE ENERGIA – Monte Gordo (1,289 euros)