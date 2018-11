Combustíveis estão mais baratos na Madeira

Se abastecer o seu veículo a partir desta segunda-feira, na Madeira, terá o preço do combustível mais barato.

Esta descida abrange a gasolina que passa dos 1,548 para os 1,533 euros por litros, o gasóleo que desce dos 1,360 para os 1,350 euros por litro, e ainda o gasóleo marcado e colorido que passou dos 0,893 para os 0,885 euros por litro.

O Continente vai também beneficiar com esta descida no preço dos combustíveis. O desagravamento no preço abrange a gasolina e o gasóleo que devem cair cerca de 1,5 cêntimos por litro.

Na semana passada o preço da gasolina tinha-se mantido inalterado, enquanto que o do gasóleo e o do gasóleo marcado e colorido tinham voltado a sofrer um novo agravamento, na Madeira.