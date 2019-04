Combustíveis: Rio Rio pede ao Governo para alargar serviços mínimos a todo o país

Além da dona do Minipreço, o Jornal Económico falou com o Lidl e o grupo que detém os supermercados Pingo Doce que asseguraram que a sua operação decorre com normalidade. APED também fez saber que não há, “até agora”, registo de constrangimentos no fornecimento de produtos, mas confirmou “quebra de stock de combustíveis dos seus associados”.