Falar de dinheiro em família nem sempre é fácil. As finanças da família e a sua gestão são assuntos frequentemente tabu para o agregado familiar, sendo mantido quase em segredo pelos pais.

31 Outubro 2023, 07h45

Porém, as famílias são importantes agentes económicos, dispõem de rendimentos, tomam decisões financeiras, tendo em conta as suas preferências e as escolhas ao seu alcance, nomeadamente do ponto de vista financeiro. Então porque não ensinar aos mais novos, filhos ou netos, a importância do dinheiro? Ao falar-se de dinheiro em família contribuiu-se para uma vida financeira saudável, já que todos membros terão mais consciência da importância de saber administrar o dinheiro e tenderão a gerir as finanças com sabedoria.

Como gerir e poupar são, pois, noções essenciais e que devemos transmitir aos mais jovens, apoiando-os inclusivamente a interiorizar conceitos para uma vida financeira responsável e consciente.

Para que os mais novos celebrem este dia com ânimo, oferecemos algumas dicas começar para economizar:

Instala uma app de poupança: um bom personal trainer financeira ajuda no exercício de poupar;

Ganha dinheiro com as tuas capacidades, dá asas à tua criatividade;

Compromete-te com a tua família a reduzir as faturas; está atento ao pacote de telecomunicações: recorre mais ao WiFi e menos aos dados movéis;

Reinventa as tuas refeições em família: procura ideias em blogues de refeições saudáveis e low-cost;

Escolhe produtos “mais leves” no preço: pesquisa e compara em lojas físicas e online;

Para a escola leva sempre a lancheira e assim pouparás na carteira.

