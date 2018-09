Comercializadores de energia acolhem recomendação da ERSE para maior proteção dos utilizadores

Ler mais

Os cinco comercializadores, que atualmente disponibilizam no mercado liberalizado produtos ou serviços adicionais a cerca de 800 mil clientes de eletricidade e 220 mil clientes de gás natural, acolheram a recomendação da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) destinada a reforçar a protecção dos consumidores, revelou a reguladora em comunicado esta sexta-feira.

A recomendação da ERSE, datada de março, surgiu após o conhecimento de reclamações, por parte de consumidores, relativamente a “serviços adicionais” disponibilizados aos clientes.

“Todos os cinco comercializadores de energia elétrica e gás natural, que disponibilizam actualmente aos seus clientes produtos ou serviços adicionais acolheram a recomendação nº1/2017 da ERSE, destinada a reforçar a proteção dos consumidores”, sublinha a entidade.

A ERSE realça que os “serviços adicionais” comercializados não integrem a atividade própria de fornecimento de energia sujeita a regulação e supervisão da ERSE, mas “estes devem ser enquadrados nas disposições legais em vigor relativas ao fornecimento de bens e prestação de serviços, no que toca às regras que visam a salvaguarda dos consumidores”.

No segundo semestre de 2016, a ERSE solicitou aos comercializadores de eletricidade e de gás natural que fornecessem informação que permitisse identificar, de forma desagregada, o número de clientes aderentes aos citados serviços, com referência às datas de 31 de dezembro de 2015 e 31 de outubro de 2016. A conclusão foi de que cerca de 200 mil clientes seriam abrangidos por este tipo de serviços, número que se situava acima dos 260 mil em 31 de outubro de 2016 e que estará, atualmente, em redor de 300 mil.

No final do primeiro semestre deste ano, o número de consumidores que contratualizaram serviços ou produtos adicionais, com o seu fornecedor de energia, representava já cerca de 800 mil, na eletricidade, e 220 mil, no gás natural, o que reflete um crescimento de 240% face a março de 2017.

A reguladora é hoje apontada pela Conselho Europeu de Reguladores de Energia (CEER) “como um case-study relativamente a situações de comercialização desses produtos em Portugal, sendo partilhada como uma boa prática entre os reguladores europeus”, salienta.

O CEER colocou, assim, em consulta pública um guia de boas práticas para os serviços adicionais que integram algumas ofertas comerciais de fornecimento de energia.

“O objetivo é trabalhar com reguladores setoriais e autoridades de defesa do consumidor, desenvolvendo orientações para empresas e reguladores em todos os setores de atividade, destinadas a proteger os consumidores que compram estes serviços adicionais (por exemplo, energia e seguros de habitação/reparação eletrodomésticos, serviços bancários e seguros de viagem, internet e telefone fixo, móvel ou TV)”, diz a ERSE.