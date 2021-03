Comerciantes de bebidas espirituosas estimam quebras de 70% entre setembro e dezembro de 2020

Lesados das sucursais externas do BES vão entregar 3.431 cartas de protesto a São Bento, Belém e Parlamento. Advogado dos lesados revela que as cartas serão acompanhadas por vídeos que contêm “súplicas e relatos impressionantes” e reclama criação de fundo de recuperação de créditos à semelhança do que foi feito com os lesados do papel comercial do BES.