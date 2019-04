Brexit e tensão China-EUA com impacto negativo no comércio mundial

O volume das trocas comerciais deverá crescer 2,6% este ano, segundo as estimativas divulgadas esta terça-feira pela Organização Mundial do Comércio (OMC). A estimativa fica abaixo do crescimento de 3% registado no ano passado e resulta das tensões no cenário internacional, como a guerra comercial entre os EUA e a China e a incerteza na Europa, com o Brexit.

“O comércio mundial continua a enfrentar fortes ventos contrários em 2019 e 2020, depois de crescer mais lentamente do que o esperado em 2018, devido ao aumento das tensões comerciais e ao aumento da incerteza económica”, refere a OMC.

A OMC prevê uma expansão mais forte nas economias em desenvolvimento – 3,4% para as exportações, 3,6% para as importações – do que nos países desenvolvidos – 2,1% para as exportações e 1,9% para as importações.

A instituição estima, no entanto, que o comércio mundial deverá recuperar no próximo ano para 3%, ainda que esta previsão esteja “dependente das tensões comerciais”. Neste cenário antecipa um crescimento nas economias em desenvolvimento de 3,7% para as exportações e 3,9% para as importações, acima das projeções para os países desenvolvidos – 2,5% para as exportações, 1,9% para as importações.

“O comércio não pode desempenhar o seu papel plenamente no crescimento quando vemos níveis tão altos de incerteza”, salienta o diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo. “É cada vez mais urgente resolver as tensões e concentrarmos-nos em traçar um caminho positivo para o comércio global, que responde aos desafios reais da economia atual – como a revolução tecnológica e o imperativo de criar empregos e impulsionar o desenvolvimento”.

Segundo os dados, os valores nominais de comércio subiram no ano passado, com as exportações mundiais de mercadorias a totalizaram 19,48 mil milhões de dólares, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Este aumento foi impulsionado pelo aumento dos preços do petróleo, que aumentaram cerca de 20% entre 2017 e 2018.