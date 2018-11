Comissão Europeia distingue Sonae pela aposta nas startups

A Sonae foi distinguida uma vez mais pela Comissão Europeia como uma das melhores empresas europeias a trabalhar com startups: a multinacional integra a restrita lista de 24 empresas classificadas como ‘Open Innovation Challengers’, da autoria da Startup Europe Partnership em nome da Comissão Europeia. A distinção resulta da opinião das startups europeias sobre as melhores empresas com quem colaborar para o desenvolvimento dos seus projetos, refere o grupo em comunicado.

Nuno Lopes Gama, diretor de Inovação da Sonae, afirma que “mais uma vez a Sonae é premiada pela abordagem colaborativa e potenciadora das startups europeias. Este reconhecimento internacional traduz a aposta contínua da Sonae na promoção do conhecimento e do empreendedorismo, nomeadamente através de uma política de inovação aberta, que tem contribuído para a criação e o desenvolvimento de projetos, com diversos parceiros, com o objetivo de criar negócios e de reforçar as posições de liderança do grupo”.

No âmbito dos prémios ‘Europe’s Corporate Startup Stars’, a Sonae IM foi também distinguida com o prémio ‘Open Innovation Innovative Approach Award’ “pela forma inovadora como trabalha com startups, nomeadamente através da Bright Pixel, que tem investido no capital de diversos projetos a nível europeu e mundial e apostado em iniciativas disruptivas para potenciar o desenvolvimento de negócios”.

Celso Martinho, diretor da Bright Pixel, diz que “este é um reconhecimento importante do trabalho desenvolvido pela Bright Pixel, que reforça o nosso compromisso em continuar a investir na transformação da abordagem das startups à inovação e na forma como se desenvolvem ideias e se criam condições para desenvolver negócios sustentáveis”.

Na base do prémio da Bright Pixel estiveram dois projetos em destaque: Insert Coin e Gov Tech. O primeiro assenta no conceito de ‘startup on demand’, ou seja, é realizada uma ‘call’ a empreendedores com ideias para resolver desafios lançados pela própria Sonae, para os quais o mercado ainda não oferece uma solução adequada. Os selecionados são posteriormente apoiados em todo o processo de criação da empresa. No outro caso, o Gov Tech, trata-se de um concurso promovido em parceria com o governo português onde as startups têm o desafio de apresentar um protótipo relativamente a um dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis definidos pela ONU. O processo de eleição dos vencedores é realizado através da utilização de moedas virtuais onde os três vencedores recebem 30 mil euros para o desenvolvimento da ideia.

O ranking ‘Europe’s Corporate Startup Stars’ foi elaborado pela consultora em inovação aberta Mind the Bridge e pela fundação para a inovação Nesta no âmbito da iniciativa Startup Europe Partnership (SEP) da Comissão Europeia. A SEP foi criada pela Comissão Europeia em janeiro de 2014 no Fórum Económico Mundial de Davos e é a primeira plataforma de inovação aberta pan-europeia dedicada a transformar as startups europeias em scaleups (empresas com escala) através da criação de ligações com empresas globais e mercados de capitais.