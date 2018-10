Comissão Europeia diz que devem ser realizadas mais investigações no setor agrícola

O trabalho das Autoridades Europeias da Concorrência (AEC) pode ajudar os agricultores a obterem melhores condições quando vendem os seus produtos a grandes compradores ou cooperativas, segundo o primeiro relatório sobre a aplicação das regras de concorrência no setor agrícola da Comissão Europeia, publicada esta sexta-feira, 26 de outubro.

As regras de concorrência da União Europeia (UE) que proíbem os acordos de fixação de preços ou outras condições de comércio, ou os acordos de partilha dos mercados, aplicam-se à produção e ao comércio de produtos agrícolas. No entanto, o regulamento relativo à organização comum dos mercados (Regulamento OCM) prevê derrogações à aplicação destas regras, que afetam todos ou alguns dos setores agrícolas ou que focam situações específicas.

O relatório conclui que devem ser realizadas mais investigações no setor. Já foram realizadas 178 investigações no setor agrícola e mais de um terço destas investigações incidiram sobre empresas de transformação de produtos agrícolas, sendo os agricultores o maior grupo de queixosos.

Quase metade de todas as infrações à concorrência descobertas pelas investigações dizia respeito a acordos sobre preços, enquanto outras infrações diziam respeito a acordos de produção, intercâmbio de informações ou partilha de mercados.

O relatório concluiu, também, que o trabalho de aplicação coerciva por parte da AEC beneficiou os agricultores que obtiveram melhores condições para a venda dos seus produtos. Em especial, o documento identifica vários casos em que as autoridades impediram e sancionaram práticas aplicadas pelos grandes compradores que visavam reduzir os preços pagos aos agricultores. Além disso, ajudaram os agricultores a melhorar as suas condições relativamente às cooperativas.

Segundo o relatório, devem ser aplicadas ainda melhores medidas de proteção do mercado interno. Alguns países da UE tentaram restringir as importações de produtos agrícolas específicos a partir de outros estados-membros. Estas ações de proteção levadas a cabo pela AEC ajudaram não só os consumidores desses países em que as importações poderiam ter sido sujeitas a restrições, mas também os agricultores de todos os outros estados-membros que teriam sido afetados pela tentativa de impedir a venda transfronteiras.

A CE identifica ainda a necessidade de serem criadas mais medidas de formação e orientação para os agricultores. As autoridades da concorrência têm fornecido orientações aos agricultores, a outros operadores e aos governos sobre a forma de interpretar e aplicar o direito da concorrência no setor, como sejam as iniciativas de sustentabilidade dos agricultores ou a publicação de preços pelas organizações setoriais.

O relatório salienta que os instrumentos setoriais específicos disponíveis no setor agrícola estão a ser utilizados em benefício dos agricultores e do setor em geral.

Margrethe Vestager, comissária responsável pela política da concorrência, afirmou que ”o relatório fornece informações fundamentais sobre o valioso trabalho realizado pelas autoridades europeias da concorrência no setor agrícola, especialmente para proteger os agricultores contra práticas anticoncorrenciais e assegurar que os operadores e os consumidores podem beneficiar de um mercado interno totalmente aberto. Continuaremos a trabalhar em conjunto com as autoridades nacionais da concorrência”.