Comissão Parlamentar dá parecer desfavorável à nomeação de Carlos Pereira para a ERSE

“Sobreorçamentar despesa ou suborçamentar receita não são contas certas”, critica a deputada do Bloco de Esquerda (BE), dirigindo-se ao ministro das Finanças, Mário Centeno. Em causa estão 590 milhões de euros em cativações que não deverão ser descongeladas em 2019, atendendo à estimativa de défice prevista no OE2019.