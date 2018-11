Comissão parlamentar de inquérito ao caso de Tancos toma hoje posse

A comissão parlamentar de inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material de guerra nos paióis do Exército em Tancos toma posse esta quarta-feira. A comissão, proposta pelo grupo parlamentar do CDS-PP, vai funcionar durante um período de 120 dias, estando a primeira reunião marcada para as 17 horas.

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, vai dar posse à comissão, na qual, por enquanto, é apenas conhecido o presidente dos trabalhos: o socialista Filipe Neto Brandão. Os restantes nomes dos vice-presidentes e coordenadores dos grupos parlamentares deverão ser indicados durante a cerimónia.

O grupo parlamentar do Partido Social Democrata (GPPSD) já divulgou a lista de deputados que farão parte da comissão parlamentar de inquérito ao caso de Tancos que toma posse no próximo dia 14. A lista conta com os nomes de José Matos Rosa, Rui Silva, Carla Barros, Fátima Ramos, Bruno Vitorino e Joana Barata Lopes. A deputada Berta Cabral foi escolhida pelos sociais-democratas para coordenadora nesta comissão e os deputados Carlos Peixoto, Pedro Roque e Leonel Costa ficam como suplentes.

A comissão de inquérito tem como objetivo “identificar e avaliar os factos, os atos e as omissões do XXI Governo Constitucional relacionados direta ou indiretamente com o furto de armas em Tancos, no período compreendido entre junho de 2017 e o presente, bem como apurar as responsabilidades políticas daí decorrentes”. A proposta de criação da comissão foi apresentada pelo CDS e aprovada com os votos a favor de CDS, PS, PSD e BE e a abstenção de PCP e PEV.

O desaparecimento do material foi detetado no final de junho do ano passado. Na lista do arsenal roubado encontravam-se quase 1.500 munições de nove milímetros, mais de 100 granadas de mão de diversas valências, 44 granadas-foguete antitanque de 66 mm e vários explosivos de elevada potência. O material foi encontrado encontrado na zona da Chamusca, a 21 km dos paióis de Tancos. A Polícia Judiciária Militar recuperou quase todo o material militar que tinha sido furtado, à exceção de munições de nove milímetros.

O Tribunal de Instrução Criminal em Lisboa abriu um processo para averiguar melhor o caso. No âmbito da operação “Húbris”, como ficou conhecida, foram constituídos nove arguidos, sete militares e dois civis. Entre os detidos encontra-se o diretor-geral da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira.