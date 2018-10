Como a EDP perdeu 600 milhões de euros em duas sessões bolsistas

Nas últimas duas sessões bolsistas a EDP perdeu 600 milhões de euros, após a emissão de um “profit warning” na quinta-feira, dia 25 de setembro. A empresa liderada por António Mexia terá de devolver 285 milhões de euros, devido a “alegadas sobrecompensações” nas rendas que fora atribuídas à EDP.

Na sessão desta segunda-feira a EDP foi uma das cotadas responsáveis pela queda do principal índice bolsista português, PSI 20. A empresa caiu 1,83%, para 3,12 euros e acumulando o resultado desta segunda-feira com a performance de sexta-feira, a EDP perdeu mais de 5% desde quinta-feira.

EDPA cotação desceu, assim, para os 3,12 euros por ações, muito próximo do valor a que negociavam a 11 de maio, quando a estatal chinesa lançou a OPA, com uma contrapartida de 3,26 euros por ação. No período interino, chegaram a tocar nos 3,541 euros, a 2 de agosto.

Em termos de capitalização bolsista, a elétrica desvalorizou 607 milhões de euros em apenas duas sessões, passando a ter um valor de mercado de 11,34 mil milhões de euros, abaixo do valor que é oferecido pela China Three Gorges na OPA.