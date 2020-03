Como a Indústria 4.0 pode ajudar a criar a fábrica do futuro

Abaixo, exploramos as principais tecnologias que compõem a Indústria 4.0, para que possa implementá-las na sua empresa de produção.

Internet das Coisas (Internet of Things – IoT)

A IoT é a fusão de objetos físicos, como software, sensores e itens eletrónicos, com a Internet e a recolha e transferência de dados ativados por máquinas. A IoT permite que as cadeias de distribuição tradicionais se tornem mais digitais e conectadas. Exemplos da IoT em ação incluem a facilidade das aplicações e o fluxo de produção em fábricas, pois podem monitorizar automaticamente os ciclos de desenvolvimento.

Grande volume de dados e análise avançada

A maneira como as empresas leem e analisam a enorme quantidade de dados que acompanham a IoT é vital. Na produção, a disponibilidade de dados do desenvolvimento do produto, produção e ensaio, por exemplo, pode adicionar novas dimensões, permitindo inovação e tomada de decisões direcionados.

Robótica

Os robôs já são usados extensivamente no mundo da produção – braços mecânicos nos braços de montagem são um exemplo disso. A Indústria 4.0 poderia ver a contribuição dos robôs a aumentar.

Simulações, impressão 3D e realidade aumentada

Já é comum os produtos serem virtualmente modelados e testados, poupando tempo e reduzindo os materiais, esforços e investimento. Através da impressão 3D, podemos ver a criação de designs personalizados, complexos e leves em velocidades notáveis.

Ganhe vantagem competitiva

Apenas 30% dos fabricantes que investem na transformação das suas operações digitais atingirão todo o seu potencial, retidos por modelos de negócio e tecnologia ultrapassados. A sua empresa pode usar a Indústria 4.0 para criar uma vantagem competitiva e melhorar a sua oferta de produtos, fidelidade e satisfação entre a base de clientes.

Os quatro pilares para uma estratégia eficaz da Indústria 4.0:

Pessoas

As tarefas, até agora geridas por pessoas, estão a ser entregues cada vez mais recorrentemente a robôs e à inteligência artificial (IA), mas os seres humanos ainda terão um papel importante. Software

Aproveitar os sistemas integrados que podem suportar todas as áreas dos seus negócios – como o Sage X3 (stock, vendas, produção, contabilidade e finanças) – é vital. Isso fornecerá uma única base de dados e uma funcionalidade principal, automatizando as suas operações comerciais e fornecer informações em tempo real. Hardware

Num ambiente de fábrica virtual, os seus produtos ainda precisam de ser feitos – tal não acontece sem as máquinas. Conectividade

Para diferenciar o seu negócio, precisa de se concentrar nos clientes. Para tal, deve explorar novas formas de fornecer produtos e serviços inovadores.

Por meio da Indústria 4.0, pode olhar em frente para uma fábrica do futuro – conectando informações de modo a que as máquinas inteligentes possam colaborar umas com as outras, administradas por uma equipa de trabalhadores analíticos e especializados.

