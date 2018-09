Como as ações da Nike sobreviveram ao terramoto ‘Kaepernick’

‘Back on Track’ poderia ser o mais recente slogan publicitário da Nike depois de os mercados terem reagido positivamente à celebração do trigésimo aniversário da campanha ‘Just Do It’, para a qual a empresa norte-americana se associou a um dos atletas mais inspiradores da sua geração, Colin Kaepernick, o antigo quarterback da equipa de futebol americano, os San Francisco 49ers.

Vinte e quatro horas depois de Kaerpernick ter anunciado no Twitter a sua contratação pela Nike, no passado dia 3 de setembro, o preço das ações da empresa cedeu 3,16%, perdendo 2.6 dólares, fechando a sessão do dia 4 a valer 79,6 dólares. Desde então, o preço das ações registou uma tendência positiva, tendo chegado a valer 83,37 dólares na sessão desta terça-feira, o que corresponde a um aumento de cerca de 4,74%.

O Twitter de Kaepernick gerou polémica porque o atleta tornou-se, em 2016, numa das vozes mais populares contra o racismo e agressividade policial exercida contra os negros. Como protesto, o antigo nº7 dos San Francisco 49ers ajoelhava-se aquando do hino, em vez de levar a mão direita ao coração. Outros atletas de diversas modalidades, como a NBA, seguiram o exemplo de Kaepernick.

Enfurecido, Donald Trump utilizou o Twitter para condenar estes protestos por serem antipatrióticos e defendeu o despedimento de todos os atletas que se ajoelhassem sempre que o hino norte-americano fosse cantado nos vários estabelecimentos desportivos nos EUA.

Depois do tweet de Kaepernick, vários utilizadores das redes sociais postaram vídeos e fotografias com produtos da Nike a serem danificados. Um vídeo mostra um par de ténis da Nike a serem queimados enquanto numa fotografia pode ver-se um par de meias cortadas.

Em Cleveland, no estado de Ohio, a Truett McConnell University anunciou na passada sexta-feira que iria deixar de vender produtos da Nike no seu campus universitário e que as receitas dos produtos ainda em stock vão reverter para instituições de caridade. A acompanhar esta tendência, E. Ben Zhan, o mayor da cidade de Kenner, do estado de Louisiana, também fez um boicote aos produtos da multinacional norte-americana em todos os pavilhões de recreio da cidade. Num comunicado, o mayor escreveu que “nenhum produto da Nike ou com o seu logo será posto à venda para uso ou entrega em qualquer pavilhão de recreio da cidade de Kenner”.

No entanto, certos analistas de Wall Street consideram que, apesar de arriscada, esta campanha publicitária da Nike é “um golpe de génio”. Neste contexto, a norte-americana CNBC escreve que , segundo alguns analistas, as apostas arriscadas “são necessárias para [uma empresa] continuar a ser relevante e permanecer na frente [da indústria].

Certo é que, no fim-de-semana prolongado nos EUA do início de setembro, entre os dias 1 e 4 de setembro, as vendas online da Nike aumentaram 31%, segundo uma empresa de market research, a Edison Trends. A empresa assegura que após a revelação da parceria Nike- Kaepernick, “a [Nike] não está a sofrer repercussões negativas nas suas vendas”. Na mesma altura no ano passado, as vendas da empresa através da internet tinham recuado 2%.

Camilo Lyon, analista Canaccord Genuity, escreveu aos seus clientes que esta ação publicitária da Nike foi “premeditada” e demonstrou a “força e a confiança da empresa na sua posição dentro do mercado”. O analista fez um upgrade do rating das ações da Nike de “neutro” para “comprar” e estima que, até ao final do ano, cada ação possa valer 95 dólares.

Na lista das marcas mais valiosas do mundo, desenvolvida pela Forbes, a Nike surge na 18ª posição, valendo 32 mil milhões de dólares, bem à frente de outras rivais também incluídas no top 100, a Adidas (68ª; 9,5 mil milhões) e a Uniqlo (nª96; 7,5 mil milhões). Com Kaerpernick na sua equipa, a Nike pretende associar-se ao ativismo social que é bastante apreciado pelos millenials.

A Nike vai apresentar relatórios relativos ao primeiro trimestre no fim deste mês (o ano fiscal da empresa começa em junho e termina e maio).