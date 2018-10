Como ativar uma arquitetura de inovação empresarial

Assegurar o futuro é um desafio empresarial basilar. No contexto atual de mudança acelerada, a inovação é uma competência crítica para garantir o futuro e responder a objetivos de crescimento cada vez mais exigentes. Vemos empresas a traduzir as suas competências instaladas de inovação em resultados tangíveis e contínuos no tempo, enquanto outras, com o mesmo aparente nível de competência, não conseguem cristalizar os seus investimentos em inovação. Este é o desafio chave (e transversal) da gestão da inovação.

Na última década, Portugal tem mantido a sua posição relativa face a países líderes em inovação. Para reduzir este diferencial, Portugal necessita uma nova abordagem à inovação que se foque também em elementos pull da procura de inovação (e não apenas componentes push de oferta) de forma a responder a cinco desafios principais (1): qualificação de recursos humanos, investimento, colaboração, sofisticação do mercado, e conhecimento.

Ativar uma competência de inovação exige equilibrar objetivos de diferentes horizontes temporais (presente versus futuro), alinhando o nível de competências internas e o grau de abertura ao exterior para aquisição/ acesso a distintas competências e conhecimento (e.g., explorando oportunidades de open innovation). Esta gestão de alocação (e geração) de recursos é um desafio na volatilidade e incerteza atuais. Mais do que a dimensão do orçamento de inovação, o desafio é construir uma abordagem estruturada à inovação que crie uma arquitetura de inovação capaz de cristalizar os esforços em resultados tangíveis e contínuos.

Para o enraizamento de uma competência sustentável de inovação, vemos as seguintes melhores práticas por líderes na ativação dessa competência: (i) alinhamento entre estratégia corporativa e de inovação (inovação como um catalisador da estratégia), (ii) visão ambidextra para a inovação (competências internas chave, ecossistema externo e horizonte temporal de foco), (iii) modelo organizacional (resultado do grau de abertura ao exterior e maturidade em inovação), (iv) componentes do modelo (estrutura, processos e gestão, governança e ferramentas), e (v) transformação cultural.

Independentemente do contexto de cada empresa, é crítico para as organizações construírem o seu próprio ponto de vista sobre o futuro. As que o fazem conseguem antecipar espaços de crescimento, responder com agilidade à disrupção e realizar transformações de modelo de negócio. Apenas com uma abordagem sistematizada e contínua, através de estruturas e processos próprios, é possível obter os resultados ambicionados para a competência inovação de forma contínua no tempo, respondendo assim aos desafios de crescimento atuais.

Nota: (1) com base num trabalho de parceria entre a Cotec e EY, com documento disponível em http://www.cotecportugal.pt/