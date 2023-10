Como constituir poupanças online?

Aprenda a gerir as suas poupanças online, em particular, a constituir um depósito a prazo, através do site ou app do seu banco, neste vídeo promovido pela Associação Portuguesa de Bancos, no âmbito do programa de literacia digital “Tudo o que precisa de saber sobre banca online”.

31 Outubro 2023, 10h50