Como lidar com o plástico, ser amigo do ambiente e poupar na carteira

O facto de o plástico não ser biodegradável faz com que seja fácil de recolher. Na Europa, por exemplo, apenas 2% vai parar ao Oceano. Mas, há outras partes no mundo, e nomeadamente a Ásia, em que há grandes quantidades de material que estão a entrar no Oceano. De acordo com a Associação Portuguesa da Indústria de Plástico, os portugueses podem começar por, em casa, fazer a recolha das embalagens de plástico, levá-las ao ecoponto e colocá-las no sítio certo. Senão contaminar os produtos de plástico com resíduos biológicos eles podem ser utilizados o mais rapidamente possível na indústria.

No entanto, num momento em que o aquecimento global e a poluição dos Oceanos tem sido um tema discutido a nível mundial, é importante mudar alguns hábitos: pode poupar na carteira e ser amigo do ambiente. Saiba o que poderá fazer.

Ida ao supermercado

Quando vamos ao supermercado trazemos vários sacos plásticos, que se vão acumulando em casa. Pode substituir o transporte por sacos de pano ou embalagens de papel. No entanto, o saco de plástico não tem só desvantagens. Ele pode ser reutilizado.

Escolha das embalagens

Escolha comprar embalagens em cartão, mais fáceis de reciclar. Experimente soluções caseiras para os seus iogurtes e sumos.Faça-os em casa e guarde-os em frasco de vidro.

Compras a granel

As lojas a granel têm vindo a aumentar no país e alguns supermercados começaram também a apostar nesta nova realidade. Pode ser mais amigo do ambiente, uma vez que em muitas delas pode levar o seu recipiente de vidro para recarregar.

Poupar na cozinha

Para diminuir os produtos de plástico pode optar por comprar facas de cerâmica, substitua as tábuas de plástico para cortar alimentos por tábuas de madeira e escolha, sempre que possível, utensílios de alumínio.

Higiene

Os produtos de higiene e limpeza são talvez o maior desafio quando pensamos em reduzir o consumo de plástico. No entanto, as alternativas começam a surgir. Em relação a detergentes e shampoos, já é possível comprar a granel – embora sejam muitos os condicionamentos, nomeadamente relacionados com o facto de alguns produtos serem tóxicos e por isso, não poderem ser acondicionados de outra forma (como a lixívia, por exemplo).