Como os EUA viveram dia de alerta que ameaçou Hillary Clinton e Barack Obama

As autoridades federais dos Estados Unidos estão a investigar a descoberta de um número de potenciais dispositivos explosivos enviados para a residência do ex-primeira-dama Hillary Clinton, em Chappaqua, e do ex-presidente Barack Obama em Washington.

Os pacotes são semelhantes ao encontrado na passada segunda-feira na mansão do magnata George Soros, nos subúrbios de Nova Iorque. O estranho caso já levou a Casa Branca a condenar as tentativas de ataque e prometeu que os responsáveis ​​responderão perante a lei. “Esses atos terroristas são desprezíveis”, disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders.

O vice-presidente Mike Pence acrescentou que “esses atos cobardes não têm lugar neste país”, mensagem que o presidente Donald Trump apoiou através da sua conta no Twitter.

Minutos após a declaração da Casa Branca, o Departamento de Polícia de Nova Iorque foi alertado sobre outro dispositivo destinado à sede da CNN no arranha-céu da Time Warner. A cadeia televisiva e o centro foram evacuados por precaução.

No caso da residência dos Clintons, o pacote suspeito foi intercetado na terça-feira pelos Serviços Secretos que protegem a residência. O ex-presidente estava no interior no momento de receber o pacote, enquanto a ex-mulher participava num evento na Flórida.

Os Serviços Secretos também intercetaram na manhã de quarta-feira um pacote semelhante dirigido à residência do ex-presidente Barack Obama em Washington.