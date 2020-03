Como perder 20 mil milhões de euros em cinco dias. Fortunas de Jeff Bezos e Bill Gates afetadas pelo coronavírus

As 500 maiores fortunas do mundo perderam mais de 444 mil milhões de dólares (cerca de 399 mil milhões de euros) na semana passada, que foi negra para os mercados financeiros em todo o mundo devido ao impacto do novo coronavírus, de acordo com o “Billionaires Index” da “Bloomberg”.

Naquela que foi a pior semana em Wall Street desde 2008 – quando o índice industrial Dow Jones caiu 12% – os maiores bilionários perderam mais do que haviam conseguido valorizar ao longo do ano, tendo em conta que nos dois primeiros meses de 2020 faturaram 78 mil milhões de dólares (perto de 70 mil milhões de euros).

Só o fundador e CEO da, Jeff Bezos, e o cofundador da Microsoft Bill Gates – os dois empresários mais ricos do mundo – perderam 21,9 mil milhões de dólares (aproximadamente 19,7 mil milhões de euros), segundo as contas da mesma agência financeira. Caso a este montante se some as perdas nos cofres de Bernard Arnault, presidente da holding francesa que detém a Louis Vuitton e a Christian Dior, os tombos aumentam para 31 mil milhões de dólares (cerca de 28 mil milhões de euros).

Segue-se o CEO da Tesla, Elon Musk, que perdeu 9 mil milhões de dólares (8 mil milhões de euros) e o fundador da dona da Zara (Inditex), Amancio Ortega, que viu sair da sua ‘carteir’ 6.800 milhões de dólares (cerca de 6.111 milhões de euros). Logo depois, Mark Zuckerberg (Facebook) Larry Page e Sergey Brin (Alphabet) e o empresário mexicano Carlos Slim, que também viram as suas fortunas feridas em apenas cinco dias úteis.

Para os analistas do banco espanhol Bankinter, o Covid-19 “é um fator de desaceleração da economia e dos resultados das empresas, que se junta à desaceleração cíclica, mas não é um fator capaz de provocar uma crise”, mas o impacto deste surto “é temporário”.