Como reduzir o stresse na altura dos exames?

Estudar de forma contínua, usando técnicas de estudo adequadas às disciplinas permitirá chegar aos exames e encará-los como o corolário de uma longa jornada de trabalho. Isto é, normal. Já durante a realização do exame ajudará se o aluno afastar pensamentos negativos que bloqueiam a sua capacidade de resposta e se conseguir gerir o tempo de forma equilibrada.

Crucial, porque profundamente estruturante, é aprender a controlar o stresse. Isto leva tempo e requer aprendizagem. A Universidade de Lisboa vai lançar o Programa de Redução de Stress com base em Mindfulness (MBSR) com duração de oito sessões, que é em si mesmo um ataque ao problema. O participante tem acesso a práticas de experimentação da atenção plena/’mindfulness’ e períodos de reflexão e de investigação sobre a natureza da atenção plena e integração na vida quotidiana.

‘Mindful-based Stress Reduction Program’, no original em inglês, foi desenvolvido por Jon Kabat-Zinn e a sua equipa no Center for Mindfulness da Escola Médica da Universidade de Massachusetts. “Trata-se de uma intervenção em grupo para populações com uma ampla gama de transtornos relacionados com o stresse, sendo um programa psicoeducativo experiencial baseado no desenvolvimento de técnicas de ‘mindfulness’ (atenção plena) e abordagens psicoeducativas na área de gestão de stress, regulação emocional e mental”, explica a Universidade de Lisboa.

O curso tem a duração de oito sessões e será orientado por Ana Pinto Basto, professora de Mindfulness em processo de qualificação no Instituto de Formação Profissional de Mindfulness, Centro de Mindfulness da Universidade da California, San Diego. Aos formandos será fornecido um manual de informações por sessão, que lhes permitirá alguma compreensão teórica dos conceitos desenvolvidos experiencialmente. Em cada sessão haverá exercícios interativos. Os participantes também são convidados a praticar exercícios de atenção plena diários, seguindo práticas guiadas.

Datas e horários

Fevereiro nos dias: 4, 11, 18, 25

Março nos dias: 4, 11, 16, 18, 25

Das 18h30 às 21h00, com execção do dia 16 março, que será entre as 10h00 e as 16h00

Onde

Centro Médico da ULisboa – Campus da Cidade Universitária

Preço

Estudantes ULisboa: 90€

Público em geral: 150€

Inscrições

https://www.estadio.ulisboa.pt/evento/programa-de-reducao-de-stresse-com-base-em-mindfulness-mbsr