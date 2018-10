Como ter um cartão de crédito sem anuidade: opções para poupar

Todos nós, enquanto consumidores, procuramos produtos que nos satisfaçam e que, de preferência, não tenham muitos custos associados. É o caso da escolha de um cartão de crédito, sendo normal queremos optar por um cartão sem anuidade. Mas será que existem realmente cartões sem custos e serão estes tão vantajosos como parecem? Descubra tudo neste artigo.

Se procura um cartão de crédito, é importante que compare primeiro todo o mercado para que possa tomar uma decisão informada e consciente. Este é um produto financeiro que possui inúmeras vantagens, desde acumulação de pontos e milhas aéreas até aos descontos em parceiros ou à possibilidade de receber de volta parte do dinheiro que gastou (cashback).

Qual a oferta do mercado para cartões sem anuidade?

Existem diversos cartões de crédito gratuitos no mercado, mas nesta análise não foram considerados os cartões de fidelização e os que são associados a alguma marca em específico.

Para conhecer toda a oferta de cartões sem anuidade basta consultar a tabela abaixo, devendo tomar especial atenção às condições exigidas pelas instituições financeiras para que não seja necessário pagar anuidade.

Cartão sem anuidade em Portugal Banco/Instituição financeira Cartão de Crédito TAEG (Clientes Particulares) Condições para isenção de anuidade Montepio Classic 11,1% (1) Primeira anuidade: clientes Associados ou que tenham subscrito um dos produtos Montepio Consigo ou Montepio Runner. Semestralidades seguintes: faturação total superior a 750€ no semestre anterior. Santander Mundo 1|2|3 12,3% Utilização mensal superior a 200€. Light 12,8% Primeira anuidade gratuita, restantes gratuitas para compras ou adiantamentos a crédito, a cada 3 meses, de 600€. ActivoBank Visa Classic 15,2% n.a. BBVA Depois Classic BBVA 15,6% Utilização anual igual ou superior a 3.000€. Banco BiG Visa BiG 15,7% n.a. Banco CTT Cartão de Crédito 15,7% n.a. V de Volta 15,7% n.a. Bankinter Classic BK 15,7% n.a. Bankinter Consumer Finance BankinterCard 15,7% n.a. BBVA Depois Gold BBVA 15,7% Utilização anual igual ou superior a 4.000€. BPI BPI Zoom 15,7% (2) Clientes do BPI. Cetelem Black 15,7% n.a. Cofidis Cartão de Crédito Cofidis 15,7% n.a. Crédito Agrícola CA & Companhia 15,7% n.a. CA Seguros 15,7% n.a. EuroBic Soft 15,7% n.a. Millennium bcp GO! 15,7% n.a. Santander Gold Select 15,7% Se num ano fizer 6.000€ em compras ou adiantamentos a crédito. Unibanco Clássico 15,7% n.a. Life 15,7% n.a. Atitude 15,7% n.a. WiZink Rewards 15,7% n.a. Flex 15,7% n.a. Nota: Dados retirados a 6 de agosto de 2018 a partir dos preçários disponíveis no site de cada instituição.

(1) TAEG aplicada para clientes não Associados ao Montepio Geral Associação Mutualista. Para os clientes Associados a TAEG é de 10,4%.

TAEG aplicada para clientes não Associados ao Montepio Geral Associação Mutualista. Para os clientes Associados a TAEG é de 10,4%. (2) TAEG aplicada a clientes que não sejam do BPI. Para os clientes BPI a TAEG é de 13,1%.

Atualmente existem 24 cartões de crédito de 18 instituições financeiras que estão isentos do pagamento de anuidade, com taxas de juro que variam entre os 11,1% e os 15,7%. Mas note que a TAEG não é o único fator que interessa analisar.

Dos cartões de crédito apresentados, sete requerem condições para que possa estar isento da anuidade, tais como a realização de compras ou levantamentos a crédito num determinado montante mínimo ou a necessidade de ser cliente da instituição.

Mas atenção Escolher um cartão sem anuidade que não exija o cumprimento de alguns requisitos para a isenção pode não ser a melhor opção, isto porque estes tipos de cartões podem apresentar taxas de juro mais elevadas.

Prós e contras de um cartão sem anuidade

Um cartão sem anuidade pode ter muitas vantagens. Para além do benefício óbvio – a isenção do pagamento do custo anual – existem outros. Alguns destes cartões têm associados programas de descontos e acumulação de pontos ou até de milhas aéreas, ao passo que outros permitem que receba de volta uma percentagem do valor que gastou no mês anterior (funcionalidade chamada de cashback).

Estes cartões de crédito podem ainda ter alguns seguros associados, tais como seguro contra roubo e fraude do cartão ou seguros de viagem. Tal como acontece com outros cartões de crédito, um cartão sem anuidade pode servir para fazer compras através da Internet, dispondo ainda do serviço 3D Secure ou da tecnologia contactless.

Existem alguns cartões de crédito sem anuidade que, para além de vantagens como as acima enumeradas, têm ofertas de adesão para os novos clientes. Assim, ao aderir a cartões como o da WiZink ou do Unibanco, pode conseguir produtos eletrónicos, como smartphones, câmaras fotográficas ou até mesmo televisões.

No entanto, um cartão sem anuidade também tem as suas desvantagens. Por um lado, o cliente que tenha um cartão sem anuidade, por norma, tem acesso a um pacote de seguros mais reduzido e podem existir condições obrigatórias para garantir a isenção do pagamento do valor anual.

Por outro lado, é importante ter em conta que um cartão sem anuidade é, seja como for, um cartão de crédito e, como tal, terá sempre custos associados, que podem ir desde os juros a pagar se não fizer o pagamento do cartão de crédito a 100%, até às comissões de cash advance ou outras despesas e comissões bancárias.

Assim, e em conclusão, antes de escolher um cartão sem anuidade, procure saber quais os requisitos exigidos pela instituição financeira, bem como quais os custos e comissões a pagar e qual a taxa de juro associada. Conheça ainda as vantagens que esse cartão detém e pese os prós e os contras para perceber se se trata do cartão mais indicado para si.