Companhia aérea ‘low cost’ Cobalt suspende operações

A companhia aérea cipriota de baixo custo Cobalt anunciou esta quinta-feira a suspensão das suas operações por tempo indefinido, depois de não conseguir chegar a um acordo com um potencial investidor europeu.

Conforme explica a empresa na sua página da internet, o último voo ocorreu pouco antes da meia-noite de quarta-feira.

Depois das pesadas perdas registadas em 2017, a empresa só tem, segundo os media locais, 15 milhões de euros, reservados para o pagamento dos seus cerca de 200 funcionários.

A Cobalt, registada como empresa cipriota, iniciou as suas operações em 2016, com o objetivo de substituir a estatal Cyprus Airways, que faliu em 2015.

Em 2018, a Cobalt disponibilizava voos para 23 destinos, com uma frota de seis aeronaves, dois Airbus 319 e quatro Airbus 320.

O principal acionista da companhia, com 49% das ações, é a AJ Cyprus, de propriedade da chinesa Avic Joy Air.

Por hoje, estão previstas uma série de reuniões entre a administração da empresa, o Ministério dos Transportes e Aviação Civil do Chipre, bem como uma reunião da Associação de Escritórios de Turismo do Chipre, para analisar as consequências desta suspensão.