Competitividade e internacionalização concentra 43,1% do plano de investimentos da Madeira

A área da competitividade e da internacionalização vai representar 43,1% do plano de investimentos da Madeira que está alocado ao Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR), o que representa uma verba de 293 milhões de euros.

A sustentabilidade ambiental e coesão territorial é outra área que vai abranger 29,3%, do PIDDAR, levando a um investimento previsto de 199 milhões de euros. Quanto à coesão social vai ser aplicado um montante de 113 milhões de euros.

Mais detalhadamente verifica-se que serão alocados 226 milhões de euros para a promoção dos transportes sustentáveis (33,2%), e 82 milhões de euros para o ordenamento urbano e territorial (12,1%).

O financiamento comunitário vai representar 49,3% do plano de investimentos para a Madeira enquanto que o Orçamento Regional será responsável por 33,7% da execução financeira desse mesmo plano, estando os restantes 17,1% alocados a financiamento nacional.

A Secretaria Regional do Equipamento e das Infraestruturas vai ser responsável por gerir 47,1% da verba alocada ao PIDDAR, num total de 320 milhões de euros, seguida pela vice-presidência com 24,7%, a que corresponde 167 milhões de euros.

O PIDDAR prevê que o Funchal tenha um plano de investimento de 135 milhões de euros (19,8%), seguido pela Ribeira Brava com 16 milhões de euros (2,5%), Porto Moniz com 14,7 milhões de euros (2,2%), Ponta do Sol com 14,3 milhões de euros (2,1%), Calheta com 14,2 milhões de euros (2,1%).

De referir que no âmbito do PIDDAR está prevista uma verba de 680 milhões de euros para investimento na Madeira.