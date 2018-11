Comporta vai ser vendida por 158 milhões ao consórcio de Paula Amorim

O consórcio composto pela Vanguard Properties e pela Amorim Luxury vai comprar os dois ativos do Fundo da Herdade da Comporta por 158 milhões de euros, apurou o Jornal Económico junto de fonte conhecedora do processo. O valor da proposta do consórcio para a compra dos ativos da Herdade da Comporta é assim superior ao oferecido pelo mesmo consórcio no concurso anterior.

No concurso anterior, que não passou na Assembleia de Participantes do Fundo detentor desses ativos, no passado dia 27 de julho, previa-se que este consórcio pagasse 147,4 milhões de euros pelos ativos da Comporta: 28 milhões em dinheiro e a assunção dos 119,4 milhões de dívida à CGD (à qual o fundo não paga juros há quatro anos), sendo que este consórcio dizia na altura que a proposta valia, na verdade, 156,4 milhões porque não incluía os créditos sobre a DCR & HDC (avaliados em 8,2 milhões) nem os lotes das Casas da Encosta (avaliados em 852 mil euros).

O atual negócio prevê que a Vanguard ficará responsável por 88% dos ativos da Herdade da Comporta e que nas mãos da Amorim Luxury ficarão 12%, que se referem a um hotel e outros imóveis.

A Gesfimo, sociedade gestora do Fundo da Herdade da Comporta, convocou um assembleia geral para dia 27 de novembro.

