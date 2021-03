Comprar casa em Lisboa implica entrada de 87 mil euros, revela estudo

Se está a pensar comprar uma casa em Lisboa saiba que para fazer o pedido de crédito habitação terá de ter nas suas poupanças 87 mil euros. Este é um dos dados revelados pelo estudo do portal “idealista” esta quarta-feira, 24 de março.

O estudo indica que apesar da crise provocada pela pandemia da Covid-19, as entidades bancárias continuam a mostrar-se disponivéis para financiar os empréstimos, embora já não o façam a 100%. Lisboa, Faro, Porto e Funchal são, por esta ordem, as capitais de distrito onde o preço médio das casas à venda é mais elevado, com 503.837 mil euros, 364.449 mil euros, 359.691 mil euros e 328.169 mil euros, respetivamente.

Nestas quatro capitais de distrito, para ser possível avançar com um pedido de crédito à habitação é preciso ter uma poupança mínima aproximada de, respetivamente, 87 mil euros, 60 mil euros, 59 mil euros e 50 mil euros.

Nas outras capitais de distrito, o preço médio das casas é inferior a 300 mil euros. Contudo, em Beja (104.746 mil euros), Castelo Branco (108.394 mil euros) e Guarda (117.731 mil euros) que se registam os valores mais baixos.

Nestas três capitais de distrito é preciso ter uma poupança, antes de se avançar com o pedido de concessão de crédito à habitação de 13 mil euros, 14 mil euros e 15 mil euros, respetivamente.

Se olharmos para as tipologias, os T0 são mais caros em Lisboa (265.203 mil euros), Faro (204.392 mil euros) e Évora (163.094 mil euros), sendo preciso ter, nestas capitais de distrito, uma poupança mínima de cerca de 41 mil euros, 30 mil euros e 22 mil euros. Os T0 mais acessíveis são os de Portalegre e Vila Real, ambos com 66 mil euros e Guarda (69 mil euros). Neste caso, terá de ter à volta de nove mil euros para dar de entrada.

Já nas tipologias T1, os mais caros custam em média 287.564 mil euros em Lisboa, 181.001 mil euros no Porto e 171.195 mil euros em Faro, sendo necessário ter uma poupança aproximada de, respetivamente, 45 mil euros, 25 mil euros e 24 mil euros. Já os T1 mais acessíveis encontram-se na Guarda, Castelo Branco e Beja, onde precisa de ter mil euros para comprar casa.

Em relação aos T2, Castelo Branco e Bragança são as capitais de distrito onde a poupança necessária para comprar uma casa é, em termos médios, mais acessível (oito mil euros). Em sentido inverso estão Lisboa (65 mil euros), Porto (39 mil euros), Faro (33 mil euros) e Funchal (31 mil euros). Nestas capitais de distrito, comprar um T2 custa, em média, 393.262 mil euros, 255.242 mil euros, 220.985 mil euros e 223.639 mil euros.

Já nas tipologias T3, a poupança necessária a ter antes de avançar com o processo de financiamento varia entre os 13 mil euros de Portalegre, onde o preço médio de uma casa é 101.604 mil euros, e os 104.000 mil euros de Lisboa, onde comprar uma habitação custa em média 594.168 mil euros.

Por fim, para os T4+ precisa de ter uma poupança de 161 mil euros em Lisboa, onde preço médio é de 922.390 mil euros e de 34 mil euros no Porto, onde o preço médio é de 768.598 mil euros. Em sentido inverso encontram-se Castelo Branco (159.014 mil euros) e Beja (161.260 mil euros), com uma poupança média de 22 mil euros.