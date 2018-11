Compras online: Cuidados a ter na hora de mandar vir produtos pela Internet

Comprar online oferece várias vantagens aos consumidores. Além de ter a comodidade de fazer as suas compras sem sair do conforto de sua casa, pode ainda beneficiar de várias vantagens, que podem ir de descontos ao acesso a produtos exclusivos. No entanto, é importante ter em mente alguns cuidados a ter na hora de se lançar a comprar em lojas virtuais.

Para evitar ser apanhado desprevenido, opte por comprar apenas em lojas conhecidas. Caso decida arriscar, verifique sempre antes o nome da loja, morada, contacto telefónico, e-mail e número de contribuinte do vendedor, para se certificar de que o site é fidedigno. Uma boa recomendação é também verificar se existem queixas de outros consumidores online.

Evite também comprar em lojas sem endereço físico ou se apenas houver um apartado postal. Em caso de problemas, a morada é essencial para localizar o vendedor. Tenha em mente também que este tipo de informações são obrigatórias para todas as lojas que funcionem online, pelo que se elas não constarem no site deve desconfiar.

Desconfie também se os preços forem demasiado abaixo do valor de mercado. Não assine qualquer contrato, a menos que tenha certeza sobre a idoneidade do produto e da entidade que o está a vender.