Comunistas vão apresentar 140 propostas de alteração ao Orçamento Regional

O PCP vai apresentar cerca de 140 propostas de alteração ao Orçamento Regional que começa a ser discutido esta terça-feira.

Entre as propostas consta um programa habitacional para jovens e um aumento de verbas para a prevenção da violência doméstica na Madeira.

Ba saúde os comunistas madeirenses propõem mais financiamento com vista à contratação de mais enfermeiros, bem como incentivos à sua fixação na Região.

Mais enfermeiros e médicos de família, de maneira a garantir mais cuidados de saúde às crianças serão outras alterações propostas pelo PCP para o Orçamento Regional.

Na educação manuais escolares gratuitos no ensino obrigatório, mais contratação de psicólogos e assistentes sociais, serão medias as propor, enquanto que na cultura os comunistas querem entradas no museus gratuitas aos domingos e feriados.