Concretizado primeiro passo da integração da AICCOPN com a AECOPS

As direções da AICCOPN e da AECOPS deram esta quinta-feira um primeiro passo no sentido de “evoluírem para um modelo de organização associativo assente numa estrutura unitária e ajustada às necessidades do setor, das empresas e do associativismo em Portugal, referem aquelas estruturas em comunicado conjunto.

O memorando de entendimento assinado define “os princípios para constituir uma coligação interassociativa que permita a criação de uma direção unitária e comum. Esta evolução traduzir-se-á, mais tarde, numa futura integração interassociativa mediante concentração das suas estruturas, em modelo jurídico que será definido no âmbito da coligação”.

Os presidentes das duas associações, Manuel Reis Campos e Ricardo Pedrosa Gomes, da AICCOPN e a AECOPS, respetivamente, afirmaram que “tendo a mesma natureza e atividade, estas duas associações partilham dos mesmos objetivos associativos“.

Para além de um âmbito nacional, representam e defendem empresas que exercem a sua atividade não só em todo o país, como no exterior.

No ato der assinatura do memorando foram destacados os princípios de orientarão futura, que passam por “contribuir para a valorização e dignificação do tecido empresarial; valorizar as empresas associadas; contribuir para a regulação do mercado; e dinamizar estratégias de atuação global do setor, em que as empresas se revejam e inspirem e que o mercado e o poder político reconheçam e valorizem.

Na base do processo de fusão “estiveram razões de racionalidade associativa, às quais não é alheia a situação de crise estrutural que afetou a economia portuguesa, mas também de reforço de liderança empresarial e de promoção da coesão interna e afirmação externa dos agentes do sector”.construção civil