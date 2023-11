Tendo em conta variáveis ​​como a idade dos condutores e os tipos de estradas, os investigadores levantaram a hipótese de que a culpa poderia ser a marca.

11 Novembro 2023, 09h09

Um estudo de mais de 400.000 acidentes rodoviários no Reino Unido descobriu que quando “manobras arriscadas ou agressivas” desempenharam um papel nas colisões. Houve uma diferença estatística significativa na culpabilidade do condutor entre diferentes marcas, segundo o “The Guardian”.

A condução duvidosa – abrangendo infracções denunciadas como excesso de velocidade, ultrapassar um sinal vermelho, ultrapassar em linhas brancas duplas ou ignorar a humilde passagem para peões – era mais provável que fosse um factor quando um Subaru, Porsche e BMW estavam envolvidos.

O autor principal, Alan Tapp, professor de marketing social na Universidade do Oeste da Inglaterra, disse: “Se todas as coisas forem iguais, seria de esperar a mesma proporção de manobras agressivas em todos os tipos”.

No entanto, houve uma maior prevalência nos dados de colisão do Departamento de Transportes entre marcas que Tapp caracterizou amplamente como aquelas com “publicidade e marketing que parecem celebrar a condução de desempenho”.